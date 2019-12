Cipe: via libera al prolungamento della metropolitana C a Roma -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 dic - In materia di salute il Cipe ha adottato diverse deliberazioni in materia di salute tra cui il riparto fra le Regioni e le Province Autonome delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale (Ssn) nell'anno 2019, ammontanti a quasi 114 milioni di euro. Sono state presentate al Comitato le seguenti informative: nota metodologica sull'attuazione dell'articolo 44 del decreto legge n. 34 del 2019, Dl Crescita, in materia di riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione; Collegamento viario Ragusa-Catania - con caratteristiche autostradali compreso tra lo svincolo della Ss 514 di Chiaramonte con la Ss 115, e lo svincolo della Ss 194 Ragusana; concessioni autostradali Asti-Cuneo (A33) e Satap Torino-Milano (A4): revisione del rapporto concessorio e revisione dei piani economico-finanziari; societa' concessionarie autostradali, regolazione rapporti concessori scaduti; sistema idrico integrato regione Abruzzo; ponte di Buriano: finanziamento a valere sul Fsc per la realizzazione del ponte sostitutivo e della viabilita' provinciale alternativa; avvio da parte del Nars di una indagine conoscitiva in materia di contratti di programma del settore aeroportuale.

