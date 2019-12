Cipe: via libera al prolungamento della metro C a Roma fino a Piazza Venezia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 dic - Via libera al prolungamento di una tratta della Linea C della metropolitana di Roma fino a Piazza Venezia e nuovi fondi (40 milioni) alla metropolitana di Napoli. Approvato inoltre il riparto tra le Regioni e le Province Autonome di circa 114 miliardi di euro del fondo sanitario nazionale. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) nella seduta di oggi presieduta dal presidente Conte, ha adottato una serie di deliberazioni in materia di infrastrutture, politiche di coesione e salute. Ecco i principali provvedimenti approvati: approvata la modifica del perimetro della tratta T3 della linea C della metropolitana di Roma al fine di portare le gallerie di linea della tratta a ridosso del corpo della futura stazione Venezia. Ha inoltre assegnato alla tratta Centro Direzionale-Capodichino della linea 1 della metropolitana di Napoli un finanziamento per il pagamento di parte dell'Iva a carico delle disponibilita' residue di circa 40 milioni. Il Comitato ha autorizzato la copertura dei debiti sanitari della Regione Sardegna accertati al 31 dicembre 2016, l'importo complessivo di 75,5 milioni, di risorse Fsc 2007-2013. Ha disposto la proroga della scadenza per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui alle delibere n. 57 del 2016, n. 97 del 2017 e n. 19 del 2018. Ha autorizzato la riprogrammazione di interventi (delibera CIPE n. 19 del 2018) concernenti impianti sportivi della Polizia di Stato.

