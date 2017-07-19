Cinema: e' morta a 91 anni Brigitte Bardot -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 dic - Nata a Parigi il 28 settembre del 1954, figlia di un ricco industriale, l'attrice ha recitato in 56 film prima di porre fine alla sua carriera nel 1973 e di dedicarsi alla difesa degli animali.

"BB" ha lavorato con registi di primissimo calibro come Louis Malle, Jean-Luc Godard. La data cruciale della sua carriera e' il 1956, quando usci' nelle sale un film di Roger Vadim: "E Dio... creo' la donna". All'improvviso, la Francia e presto il mondo intero ebbero occhi solo per Brigitte Bardot. 'Un corpo selvaggio, animale, libero, esplode sullo schermo', scrisse il critico Jean Douchet. 'Sovverte e rivoluziona i costumi sociali in Francia e nel mondo'. La rivoluzione Bardot era appena cominciata e avrebbe dato vita a un vero e proprio mito.

