Cina-Russia: Xi e Putin elogiano rapporti fra i due Stati, "modello di relazioni"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ago - Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping hanno elogiato le relazioni tra Mosca e Pechino in occasione del vertice in Kirghizistan dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco), blocco regionale che mira a controbilanciare l'influenza occidentale. Al vertice sono presenti anche il presidente iraniano Massoud Pezeshkian, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il primo ministro indiano Narendra Modi e il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif. "La cooperazione strategica tra Russia e Cina e' un modello di relazioni interstatali", ha dichiarato Putin, sottolineando l'intensificarsi della collaborazione nell'ambito delle innovazioni digitali, inclusa l'AI. Il leader cinese dal canto suo ha evidenziato le "prospettive ancora piu' promettenti" per la cooperazione sino-russa "grazie agli sforzi congiunti di entrambe le parti". Secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, i due hanno affrontato la questione della guerra in Ucraina solo "in modo superficiale", nonostante Pechino e Mosca abbiano rafforzato la loro cooperazione negli ultimi anni. Modi, arrivato al vertice nella stessa auto di Putin, ha infine ribadito al presidente russo la necessita' di una soluzione pacifica al conflitto in Ucraina.

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(RADIOCOR) 31-08-26 18:27:43 (0427) 5 NNNN