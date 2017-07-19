Cina-Canada: Carney, intesa commerciale preliminare per ridurre dazi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 gen - 'Al centro di questa nuova partnership c'e' un accordo di collaborazione in materia di energia, tecnologie pulite e competitivita' climatica. Canada e Cina sono entrambe superpotenze energetiche, concentrate sull'espansione della cooperazione energetica bidirezionale, riducendo le emissioni e incrementando gli investimenti in batterie, energia solare, eolica e stoccaggio di energia', ha affermato Carney ai giornalisti dopo l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Carney ha annunciato, in particolare, che il Canada consentira' l'ingresso di 49.000 veicoli elettrici prodotti in Cina con tariffe preferenziali del 6,1%. 'Questo rappresenta un ritorno ai livelli precedenti alle recenti tensioni commerciali, nel quadro di un accordo molto piu' promettente per i canadesi', ha dichiarato Carney 'Prevediamo che, nei prossimi tre anni, questo accordo generera' significativi investimenti cinesi nel settore automobilistico canadese, creando buoni posti di lavoro in Canada e accelerando la nostra transizione verso un futuro a zero emissioni nette e verso l'industria automobilistica di domani', ha aggiunto. Inoltre, entro il primo marzo 2026, il Canada prevede che la Cina ridurra' i dazi sui semi di colza canadesi a un'aliquota complessiva di circa il 15%. 'La Cina rappresenta un mercato da 4 miliardi di dollari per i semi di colza per i produttori canadesi e questo cambiamento rappresenta un calo significativo rispetto agli attuali livelli tariffari combinati di circa l'85%', ha continuato Carney. Il Canada prevede che la farina di colza, le aragoste, i granchi e i piselli canadesi non saranno soggetti ai dazi discriminatori previsti dal primo marzo 2026, almeno fino alla fine di quest'anno. 'Insieme, questi risultati contribuiranno a sbloccare quasi 3 miliardi di dollari di ordini di esportazione per lavoratori e aziende canadesi, consentendo loro di realizzare appieno il potenziale dell'enorme mercato cinese di 1,4 miliardi di persone', ha fatto sapere l'ufficio del primo ministro.

'Infine, per sfruttare questo slancio, il Canada si e' posto l'ambizioso obiettivo di aumentare le esportazioni verso la Cina del 50% entro il 2030. Per raggiungere questo risultato, il primo ministro Carney e il presidente Xi hanno discusso di un aumento degli investimenti bilaterali in energia pulita e tecnologia, agroalimentare, prodotti del legno e altri settori. Canada e Cina sono entrambi convinti sostenitori del multilateralismo', ha aggiunto l'ufficio del primo ministro.

Novita' anche per i visti: 'Sono molto lieto di annunciare che il presidente Xi Jinping si e' impegnato, durante il nostro incontro odierno, a garantire l'accesso senza visto ai canadesi che si recano in Cina', ha detto ancora Carney.

