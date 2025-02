Cina: Xi Jinping incontra principali imprenditori del paese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 feb - Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato oggi diversi dirigenti di aziende private del paese, tra cui Jack Ma, cofondatore del colosso dell'e-commerce Alibaba. Da quando e' salito al potere piu' di dieci anni fa, Xi ha cercato di rafforzare il ruolo delle imprese statali nella seconda economia piu' grande del mondo e ha messo in guardia contro l'espansione, a volte 'disordinata', del settore privato. Ma gia' la settimana scorsa la stampa riferiva di un imminente incontro tra Xi Jinping e esponenti del mondo dell'economia che si inserisce in un contesto particolare: la Cina si trova ad affrontare un'economia in declino, afflitta da una crisi immobiliare, consumi delle famiglie ancora stagnanti e un elevato tasso di disoccupazione giovanile. La televisione pubblica Cctv ha riferito che l'incontro ha avuto luogo oggi al Palazzo del Popolo, luogo tradizionale di importanti incontri politici e diplomatici, situato nel cuore di Pechino. Un video mostra Jack Ma in piedi e applaude con gli altri partecipanti mentre Xi Jinping entra in una grande sala. L'invito del fondatore di Alibaba a questo incontro sembra indicare che sia in corso una sua "riabilitazione", dopo un lungo periodo durante il quale sembrava essere stato costretto dalle autorita' a mantenere un basso profilo. Erano presenti all'incontro anche il fondatore del gigante delle telecomunicazioni Huawei, Ren Zhengfei, e quello del principale produttore di veicoli elettrici BYD, Wang Chuanfu.

La Cctv ha trasmesso immagini di Xi Jinping, Ren Zhengfei e Wang Chuanfu che parlavano. Tra gli altri partecipanti c'erano Robin Zeng, fondatore del colosso cinese delle batterie elettriche Catl, e Wang Xing, co-fondatore della piattaforma internet Meituan, specializzata nella consegna di pasti.

