Cina: Xi in Egitto, firmati accordi su industria, trasporti e tech

il leader e al-Sissi invocano diplomazia in Medio Oriente (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 set - Il presidente cinese Xi Jinping, in occasione della sua prima visita in Egitto da dieci anni, ha messo in guardia contro le 'ingerenze esterne' in Medio Oriente. Il conflitto e' stato al centro dei colloqui in cui Xi Jinping e il suo omologo egiziano Abdel Fattah al-Sissi hanno invocato 'soluzioni diplomatiche' per porre fine in modo duraturo alle ostilita' scatenate dall'offensiva americano-israeliana contro l'Iran alla fine di febbraio. 'Dobbiamo difendere il principio secondo cui i popoli del Medio Oriente sono padroni dei propri affari e opporci alle ingerenze esterne', ha dichiarato Xi, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Xinhua. Il presidente cinese si e' inoltre detto pronto a collaborare con i Paesi della regione per garantire la sicurezza della navigazione, messa a rischio dai frequenti attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz. Cine ed Egitto hanno poi firmato in particolare un accordo per avviare la terza fase della zona industriale egiziano-cinese, che ospita gia' 200 aziende e rappresenta circa quattro miliardi di dollari di investimenti, secondo le autorita'.

L'annuncio, i cui dettagli finanziari non sono stati resi noti, consentira' a Pechino di rafforzare ulteriormente la propria presenza nell'area del Canale di Suez. Sono stati firmati una serie di ulteriori accordi nei settori dell'industria, dei trasporti e della tecnologia. I due Paesi hanno annunciato, in particolare, una cooperazione piu' ampia nel settore dei data center.

mar-red

(RADIOCOR) 02-09-26 19:17:06 (0588) 5 NNNN