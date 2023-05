Cina: Ue riaggiusta linea, Pechino trarrebbe vantaggi da sconfitta Russia - FOCUS -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 12 mag - Parlando con i giornalisti a Stoccolma, l'Alto rappresentante europeo per politica estera e di sicurezza ha spiegato che la questione cinese deve essere trattata con razionalita'. La precondizione per uscire dal rischio di contrapposizione tra blocchi (Usa-Cina) con l'Europa in affanno, a rischio di trovarsi nella scomoda posizione del vaso di coccio, e' che intanto la Cina 'usi la propria forte influenza che ha su Mosca per fermare la guerra in Ucraina'. Se cio' non avviene 'non possiamo avere un rapporto normale con la Cina'. E un rapporto normale con l'Europa e' interesse anche della Cina.

Non cambia il trittico 'cooperazione, concorrenza e rivalita'', che 'continuera' a essere al centro della politica della Ue nei confronti della Cina. Cio' che conta e' 'la ponderazione tra questi diversi elementi puo' variare a seconda del comportamento della Cina. E' ovvio che negli ultimi anni l'aspetto della rivalita' e' diventato piu' importante'. Ma non e' scritto che cio' non possa cambiare.

In ogni caso, 'bisogna scordarsi il 'decoupling' dato che la Ue scambia con Pechino beni e servizi per 2,7 mld di euro al giorno, quindi scordatevi il decoupling". D'altra parte, anche negli Usa che hanno indurito vieppiu' la risposta alla fida strategica cinese sanno benissimo che lo sganciamento economico sarebbe un gioco nel quale tutti perderebbero molto.

La linea del 'derisking' non e' politicamente neutrale: un conto e' ridurre la dipendenza dalle materie prime critiche necessarie per produrre batterie elettriche che sono decisive per la trasformazione produttiva 'verde', un altro conto e' ingaggiare un braccio di ferro sulla 'triangolazione' dei movimenti di prodotti tecnologici sotto sanzione che escono dalla Ue e arrivano in Russia passando anche da imprese cinesi. Lo sforzo europeo e' di evitare che il contrasto dell'aggiramento delle sanzioni abbia effetti politici negativi a breve sull'azione diplomatica cinese che si sta appena delineando e a lungo andare chiuda lo spazio di manovra nella collaborazione economica. Gli interessi industriali europei in Cina sono rilevanti. Per la Germania innanzitutto, che con la riduzione forzata delle importazioni di gas dalla Russia ha perso un pilastro del suo modello di crescita e non puo' perderne un altro. Ma e' anche rilevante la presenza cinese in Europa, non solo e non piu' tanto per lo shopping di marche di lusso o complessi residenziali, ma ora anche produttore importante produttore di batterie elettriche (Catl costruira' in Ungheria la piu' grande unita' produttiva di batterie con un investimento di 7,3 miliardi di dollari).

Nella lettera ai ministri Borrell indica tre motivi che rendono necessario 'ricalibrare' la politica verso la Cina: la spinta nazionalista e ideologica sempre piu' forte; l'inasprimento della competizione Usa-Cina che interessa tutte le aree politiche; il fatto che la Cina sia un attore chiave nelle questioni regionali e globali. Per la Ue e' decisivo non incagliarsi nella contrapposizione sistemica. La Ue, dice Borrell, 'deve essere consapevole che molti paesi vedono nell'influenza geopolitica della Cina un contrappeso all'Occidente e quindi all'Europa. In un mondo piu' frammentato che sta diventando contemporaneamente piu' bipolare e piu' multipolare, la maggior parte dei paesi emergenti non vorra' schierarsi da una parte o dall'altra.

Cercheranno di rafforzare il proprio spazio di manovra senza schierarsi. In Asia cercheranno la garanzia della sicurezza americana, sviluppando allo stesso tempo sostanziali legami economici con Pechino'. L'Unione europea rischia di pesare poco o nulla in questi processi.

Un punto importante, oltre alla difesa dei valori e dei diritti fondamentali, e' lo squilibrio delle relazioni commerciali che 'non e' dovuto alla mancanza di competitivita' della Ue, ma alle scelte e alle politiche deliberate della Cina', al fatto che 'il pilota dell'aereo in Cina non e' il mercato ma lo stato'. Si aggiunga la dipendenza strategica da determinati prodotti, che sono integrati nei prodotti finiti importati dalla Cina. Le vulnerabilita' europee sono in aumento. Di qui l'importanza di ridurre le dipendenze eccessive, una operazione che - va sottolineato - avra' tempi molto piu' lunghi di quanto si pensi (e si dica). E' in tale contesto che la Ue intende stringere il controllo' degli investimenti in entrata e 'possibilmente degli investimenti in uscita e lo sviluppo di uno strumento anti-coercizione'. Facendo pero' attenzione a evitare la divisione in blocchi: 'Non e' certo che l'Europa possa beneficiare di un mondo che si muove verso due ecosistemi tecnologici disconnessi, sia perche' la dipendenza della Ue dai mercati mondiali e' molto significativa sia per la convinzione fondamentale nel valore delle economie aperte e integrate'.

Quanto alla sicurezza strategica, la Ue resta convinta che 'la situazione nello Stretto di Taiwan e' strategica per il commercio, in particolare per il commercio europeo. Qualsiasi modifica unilaterale dello status quo e dell'uso della forza potrebbe avere enormi conseguenze economiche, politiche e sulla sicurezza'. In un 'non paper' preparato per la riunione di Stoccolma, il Servizio esteri Ue indica che occorre 'essere preparati per scenari in cui le tensioni aumentano in misura significativa, il rischio di 'escalation' nello stretto di Taiwan mostra chiaramente la necessita' di lavorare con i partner per scoraggiare l'erosione dello status quo nell'interesse di tutti'. Innanzitutto con gli Stati Uniti. E' di questi giorni, tra l'altro, l'annuncio che il gruppo taiwanese ProLogium ha scelto il nord della Francia per aprire uno stabilimento per produrre batterie elettriche di nuova generazione (5,2 miliardi di euro). Si tratta di batterie 'solide', che si caricano all'80% in 12 minuti.

Taiwan e' il piu' grande produttore mondiale di semiconduttori: ha una quota di oltre il 60% del mercato globale e di oltre il 90% per quelli piu' avanzati. La quota di mercato Usa e' del 12%, quella europea del 9%.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

