Cina: Rubio, raggiunta una certa stabilita' strategica nelle relazioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - Gli Stati Uniti e la Cina hanno raggiunto un certo grado di stabilita' nelle relazioni. Lo dichiara il segretario di Stato americano Marco Rubio, in vista della visita di Donald Trump a Pechino per la fine di marzo. "Penso che abbiamo raggiunto almeno una certa stabilita' strategica nelle nostre relazioni. Penso che entrambi i Paesi abbiano concluso che una vera e propria guerra commerciale globale sarebbe profondamente dannosa per entrambe le parti e per il mondo intero", ha detto Rubio, secondo cui gli Stati Uniti continueranno a diffidare della Cina e cercheranno di diversificare la propria economia al fine di ridurre il predominio cinese nelle catene di approvvigionamento. Rubio e' impegnato a far pressione sulla Cina affinche' negozi un accordo nucleare trilaterale con Stati Uniti e Russia. "Hanno dichiarato pubblicamente di non volerlo fare", ha aggiunto, ma "continueremo a insistere, perche' sarebbe positivo per tutti se raggiungessimo un accordo del genere".

bab

(RADIOCOR) 26-02-26 11:32:06 (0359) 5 NNNN