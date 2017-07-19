Cina: rivede legge su commercio estero, tutelare interessi nazionali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 dic - La Cina ha approvato una revisione della legge sul commercio estero del Paese, introducendo disposizioni volti a tutelare la sovranita' nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo. E' quanto riferisce l'agenzia di stampa statale Xinhua. Le modifiche rafforzano inoltre la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e istituiscono un sistema di assistenza per l'adeguamento commerciale, con l'obiettivo di stabilizzare le catene di approvvigionamento. La Cina sta rivedendo la legge per rafforzare la propria competitivita' e promuovere lo sviluppo di un commercio estero di alta qualita', in un contesto di crescenti tensioni globali e di evoluzione delle norme internazionali. La legge riveduta, che entrera' in vigore il 1 marzo 2026, rappresenta la seconda revisione di rilievo dalla sua promulgazione nel 1994.

