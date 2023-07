Cina: Pmi settore servizi rallenta piu' di attese a giugno a 53,9 pt (da 57,1)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 lug - L'attivita' del settore dei servizi in Cina ha rallentato piu' del previsto a giugno a conferma delle sfide che l'economia del paese deve affrontare in questa fase di ripresa post-pandemica. L'indice dei responsabili degli acquisti del settore servizi si e' attestato infatti a 53,9, in calo rispetto a 57,1 di maggio e al di sotto delle stime di consenso di 56,2. Le letture superiori a 50 indicano espansioni nell'attivita'. L'indice dei servizi e' monitorato con attenzione negli ultimi mesi poiche' i servizi si sono ripresi piu' rapidamente della produzione. L'indice manifatturiero e' sceso a 50,5 a giugno da 50,9 a maggio, in linea con le stime di consenso a 50,2. La ripresa economica cinese sta risentendo di una ripresa piu' lenta delle spese per i consumi mentre le misure di stimolo si sono finora limitate a tagli minori dei tassi di interesse.

