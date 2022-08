Cina: Pechino vara nuove misure a sostegno dell'economia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 ago - Il Consiglio di Stato cinese ha annunciato una serie di misure a sostegno dell'economia che ha mostrato nuovi segnali di rallentamento.

Lo ha riferito l'emittente statale.

Il Consiglio di Stato, il gabinetto della nazione, ha approvato una nuova quota di obbligazioni di 200 miliardi di yuan (29 miliardi di dollari) per le societa' di produzione di energia del Paese e un ulteriore sussidio agricolo di 10 miliardi di yuan. Le centrali elettriche e il settore agricolo cinesi sono stati colpiti da una siccita' in un'ampia fascia della nazione che ha frenato l'energia idroelettrica e ha creato una carenza di energia nella provincia sudoccidentale del Sichuan e nella citta' di Chongqing. Il Consiglio di Stato ha affermato che il governo centrale prevede di spendere 10 miliardi di yuan per combattere la siccita' e aiutare la raccolta del riso della nazione. Il Consiglio ha affermato che aumentera' anche la quota di oltre 300 miliardi per le banche statali della nazione nei loro strumenti finanziari per stabilizzare la crescita e ha chiesto ai governi locali di utilizzare meglio i proventi di 500 miliardi dall'emissione anticipata delle obbligazioni per scopi speciali.

Ha inoltre consentito ai governi locali di introdurre una politica creditizia localizzata per la domanda interna reale.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato che inviera' squadre di supervisione per garantire che i governi locali attuino le misure di sostegno alla crescita esistenti e migliorino l'efficienza del governo.

