Cina: Pechino, dichiarazioni Biden su Xi 'dittatore' e' "provocazione politica"

Portavoce: "Osservazione assurda e molto irresponsabile" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 giu - I segnali di distensione tra Usa e Cina non sono durati a lungo: il segretario di Stato Usa era appena tornato da un viaggio in Cina che sembrava aver rasserenato il dialogo che il presidente Usa Joe Biden, ad una convention a cui erano presenti anche giornalisti, ha paragonato il suo omologo cinese Xi Jinping a un "dittatore". Riferendosi a un recente episodio in cui gli Stati Uniti hanno distrutto un pallone cinese credendo stesse spiando il loro territorio, Joe Biden ha assicurato che "il motivo per cui il presidente cinese si e' arrabbiato cosi' tanto quando ho abbattuto questo pallone pieno di equipaggiamento da spionaggio e' che non sapeva fosse li'. E' molto imbarazzante per i dittatori quando non sanno cosa e' successo". Immediata la condanna da parte di Pechino che attraverso un portavoce della diplomazia cinese ha dichiarato: "Questa osservazione da parte degli Stati Uniti e' davvero assurda, molto irresponsabile, non riflette la realta', contravviene alle pratiche diplomatiche e mina seriamente la dignita' politica della Cina". Ed ha aggiunto: "E' apertamente una provocazione politica".

