Cina: Pboc vede forte rimbalzo crescita in II trimestre, no deflazione

Ma "effetto cicatrice" della pandemia non e' ancora svanito (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 mag - L'economia della Cina non sta vivendo la deflazione e la crescita economica e' destinata a registrate un forte rimbalzo nel secondo trimestre, grazie a una bassa base di confronto con l'anno prima, quando i blocchi per il Covid-19 avevano ostacolato la crescita. La Banca popolare cinese (Pboc) nella sua relazione trimestrale sulla politica monetaria, ha spiegato che non ci sono le basi per parlare di deflazione o l'inflazione a lungo termine, seppur abbia ammesso che l'inflazione al consumo rimarra' bassa nel secondo trimestre a causa della domanda insufficiente.

"Dal punto di vista interno, l'"effetto cicatrice" della pandemia non e' ancora svanito, le aspettative di reddito dei residenti sono ancora in ripresa, i giovani sono sottoposti a una maggiore pressione occupazionale, la sostenibilita' dello slancio di ripresa dei consumi sta affrontando sfide, gli investimenti pubblici sono ancora limitati" afferma la banca centrale. Le osservazioni giungono dopo che i recenti dati economici hanno indicato che la ripresa della seconda economia mondiale e' ancora irregolare. La banca centrale nel suo rapporto assicura che lavorera' per espandere la domanda interna, trovando al contempo un equilibrio tra crescita economica e prezzi.

red-Ale

