Cina: nuovo piano quinquennale puntera' su consumi e autonomia in scienza e tech

Gettate le basi in quarto plenum vertici partito a Pechino (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 ott - Stimolare e rafforzare fortemente i consumi interni e accrescere l'autonomia del paese nei campi della scienza e della tecnologia in un contesto di crescenti tensioni con gli Stati Uniti. Sono alcuni dei punti centrali menzionati nella dichiarazione resa nota tramite gli organi ufficiali al termine della riunione del Comitato Centrale, che si e' tenuta questa settimana all'hotel Jingxi di Pechino per il 'quarto plenum' di quattro giorni. La riunione e' stata dedicata a definire le linee guida per gettare le basi per il 15mo piano quinquennale il cui annuncio e' atteso all'inizio del prossimo anno. Nel comunicato, il partito ha annunciato l'intenzione di adottare politiche volte a 'migliorare in modo sostanziale il livello di autosufficienza e di forza scientifica e tecnologica'. "Entro il 2035, la forza economica, la capacita' scientifica e tecnologica, la difesa nazionale, il potere complessivo e l'influenza internazionale della Cina cresceranno in modo significativo", si legge nel documento pubblicato dall'agenzia statale Xinhua. "Il Paese - prosegue il documento - si trova ad affrontare una fase in cui le opportunita' strategiche coesistono con rischi e sfide, e incertezze e fattori imprevedibili sono in aumento".

Nel corso della riunione i vertici del partito hanno anche espresso "una valutazione estremamente positiva dei principali risultati di sviluppo della Cina durante il periodo del 14mo Piano Quinquennale (2021-2025), che ha segnato un periodo epocale e straordinario per lo sviluppo del Paese". Il periodo del 15mo Piano quinquennale (2026-2030) sara' invece "fondamentale in quanto il Paese lavorera' per rafforzare le fondamenta e andare avanti su tutti i fronti verso il raggiungimento di una modernizzazione socialista entro il 2035, e fungera' quindi da collegamento chiave tra passato e futuro". Gli obiettivi principali per il prossimo piano quinquennale includono "progressi significativi nello sviluppo di alta qualita'; miglioramenti sostanziali nell'autosufficienza e nella solidita' scientifica e tecnologica, ulteriori passi in avanti nell'attuazione delle riforme economiche, importanti progressi culturali ed etici in tutta la societa', ulteriori miglioramenti nella qualita' della vita e nel rafforzamento dello scudo di sicurezza nazionale". Inoltre il Paese sara' chiamato ad "accelerare la modernizzazione agricola e rurale e adottare misure concrete per promuovere la rivitalizzazione rurale a 360 gradi". Il Paese infine "dovrebbe accelerare la transizione verde a tutti i livelli".

