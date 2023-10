Cina: Nuove vie della seta, ha generato contratti per 1.900 mld euro a livello globale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - Il progetto cinese delle Nuove vie della seta, messo in atto per migliorare i collegamenti commerciali tra Asia, Europa e Africa, ha generato, secondo quanto affermato da Pechino, 1.900 miliardi di euro in contratti in tutto il mondo.

Secondo un documento pubblicato dal governo cinese, i Paesi che partecipano a questa iniziativa devono alla Export-Import Bank of China piu' di 280 miliardi di euro. I dati arrivano mentre la Cina celebra il decimo anniversario del progetto, voluto dal presidente cinese Xi Jinping, che ha portato alla costruzione di ponti, ferrovie, aeroporti e parchi industriali per facilitare l'accesso ai mercati e aprire nuove opportunita' per le aziende cinesi in tutti i continenti. 'Il fatturato delle aziende cinesi (dal progetto) e' di 1.300 miliardi di dollari' (circa 1.220 miliardi di euro), riporta il documento. I prestiti concessi da Eximbank per i progetti delle Nuove vie della seta raggiungono i 2.200 miliardi di yuan (284,3 miliardi di euro), per oltre 130 paesi coinvolti, ovvero un debito medio di 2,3 miliardi di euro per paese. Una cifra che, secondo quanto dichiarato da Niva Yau, ricercatrice del Global China Hub del think tank dell'Atlantic Council all'Afp e' 'ampiamente sottostimata'.

L'Italia, unico Paese sviluppato a partecipare al progetto, ha dichiarato il mese scorso che sta valutando la possibilita' di ritirarsi. Nel frattempo, Pechino sta organizzando il suo terzo Forum di cooperazione internazionale sulle nuove vie della seta in ottobre, con la partecipazione prevista del presidente russo Vladimir Putin.

