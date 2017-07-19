Cina: ministro Esteri chiede fine ricorso a guerra commerciale e dazi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 ott - Secondo la Cina sta emergendo un mondo "multipolare" e serve la "fine" delle guerre commerciali. I presidenti cinese e statunitense si incontreranno giovedi' in Corea del Sud per cercare un accordo. Oggi, durante un forum a Pechino, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha chiesto "la fine della politicizzazione delle questioni economiche e commerciali, della frammentazione artificiale dei mercati globali e del ricorso a guerre commerciali e dazi. Il frequente ritiro dagli accordi e il rinnegamento degli impegni hanno esposto il multilateralismo a sfide senza precedenti", ha aggiunto.

"Il corso della storia non puo' essere invertito e un mondo multipolare sta emergendo", ha aggiunto. Dichiarazioni che giungono mentre Donald Trump e' in viaggio verso il Giappone, seconda tappa del suo tour asiatico, che culminera' con l'incontro con Xi Jinping. Tra Cina e Usa e' in vigore una tregua doganale, in scadenza il 10 novembre.

