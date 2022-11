Cina: miliardari in calo dell'11%, Jack Ma (Alibaba) precipita al nono posto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 nov - Il numero di miliardari in Cina registra nel 2022 il calo piu' grande in 24 anni, secondo una classifica annuale, poiche' la seconda economia piu' grande del mondo rallenta sotto l'impatto della sua rigida politica zero Covid e della crisi immobiliare.

Secondo la classifica stilata dall'azienda cinese Hurun, 1.305 persone in Cina hanno una fortuna stimata in almeno 5 miliardi di yuan (691 milioni di dollari), una cifra in calo dell'11% in un anno. La loro fortuna cumulativa e' di circa 3.500 miliardi di dollari, in calo del 18%. Sia per numero di miliardari che per ricchezza accumulata, e' il calo piu' grande degli ultimi 24 anni. La Cina e' l'ultima grande economia a condurre una rigorosa politica sanitaria di fronte al Covid, ma i ripetuti confinamenti che cio' comporta hanno interrotto la produzione e le catene di approvvigionamento, mettendo un freno all'attivita'. I miliardari cinesi hanno sofferto anche in borsa, in un contesto di acquisizione del settore high-tech da parte delle autorita' cinesi e incertezze legate alla guerra in Ucraina. Lo sviluppatore immobiliare Yang Huiyan, che guida la Country Garden Holding, e' quello che ha perso la piu' grande fortuna personale, 15,7 miliardi di dollari quest'anno. Il cinese piu' ricco e' Zhong Shanshan, fondatore dell'azienda di acqua in bottiglia Nongfu Spring, che ha visto crescere la propria fortuna del 17% a 65 miliardi di dollari. Zhang Yiming, fondatore di ByteDance, casa madre del social network TikTok, e' al secondo posto ma la sua fortuna e' scesa del 28% a 35 miliardi, mentre il valore della sua azienda e' in calo. Il fondatore di Alibaba Jack Ma e' caduto dal quinto al nono posto dopo aver perso il 29% della sua fortuna a 25,7 miliardi. Quasi 300 cinesi che erano in questa lista lo scorso anno non ci sono piu', la maggior parte nel settore immobiliare, in crisi in Cina dal 2020. Il presidente del colosso immobiliare Evergrande, Xu Jiayin, ha lasciato la lista dei 100 piu' ricchi, retrocesso al 172.mo posto perche' la sua azienda e' piena di debiti per 300 miliardi di dollari. Il Fondo monetario internazionale prevede una crescita del 3,2% quest'anno in Cina, che sarebbe il ritmo piu' debole in quattro decenni, esclusa la pandemia.

