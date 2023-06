Cina: Li auspica maggiore cooperazione con Ue e rapporti piu' saldi con Germania

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 giu - Il premier cinese Li Qiang, che si trova in visita a Berlino, ha chiesto una maggiore cooperazione con la Germania per superare le difficolta' economiche e ha assicurato che il suo paese attribuisce "grande importanza" ai legami con l'Unione europea. "La ripresa economica globale manca di slancio di crescita - ha detto Li Qiang durante una conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz -. Cina e Germania, in quanto grandi nazioni influenti, dovrebbero cooperare ancora piu' strettamente per la pace e lo sviluppo nel mondo". Il premier ha anche assicurato che Pechino attribuisce "grande importanza ai legami Ue-Cina ed e' disposta a lavorare con la Germania per promuovere questi legami". "La Germania scommette sull'espansione delle relazioni economiche in Asia - ha dichiarato da parte sua Scholz -. Non vogliamo chiuderci a un partner, vogliamo partenariati equilibrati".

