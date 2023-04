Cina: la Ue rilancia no disaccoppiamento economico, si' alla riduzione dei rischi

Von der Leyen e Borrell all'Europarlamento (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 apr - No al 'decoupling' Ue-Cina, al disaccoppiamento delle economie. Si' alla strategia del 'derisking', riduzione dei rischi derivanti dalla dipendenza di materie prime fondamentali per la produzione continentale e per raggiungere gli obiettivi di trasformazione. Resta questo il binario sul quale deve articolarsi la strategia dell'Unione europea verso Pechino, verso una direzione chiara: il dialogo con la Cina va gestito rispettando i principi del multilateralismo, della reciprocita', della trasparenza, dei diritti umani. E' questo il messaggio racchiuso negli interventi dell'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell e della presidente della Commissione von der Leyen all'Europarlamento riunito a Strasburgo. Von der Leyen ha detto che 'voltare le spalle alla Cina non e' opportuno e non e' nel nostro interesse. L'Europa deve eliminare i rischi che caratterizzano le relazioni con la Cina senza pero' disaccoppiarsi". Cio' implica anche maggiore assertivita' da parte europea su questioni dirimenti: dalla posizione sulla guerra in Ucraina alla questione di Taiwan che, ha aggiunto von der Leyen, riveste 'un nostro interesse strategico'.

Aps

