Cina: la Ue rilancia no disaccoppiamento economico, si' alla riduzione dei rischi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 apr - In realta' non ci sono grandi novita' nell'impostazione dei due esponenti dell'Unione europea rispetto all'analisi e ai messaggi delle ultime settimane. Il dibattito a Strasburgo si e' reso necessario dopo la sequenza abbastanza concitata di viaggi di vari leader europei a Pechino e in particolare dopo il viaggio del presidente francese Emmanuel Macron (insieme alla stessa von der Leyen sia pure solo per una parte della visita nella capitale cinese) con la ricerca da parte di quest'ultimo di una 'terza via' europea nelle relazioni con la Cina per evitare che la Ue diventi un 'vassallo' degli Stati Uniti.

L'idea di fondo, comunque, e' che occorra evitare una 'guerra fredda' tra Ovest ed estremo oriente. Per Borrell e' normale nell'Unione europea si abbiano diversita' di opinioni perche' 'diversi sono gli interessi economici degli stati che ne fanno parte: tuttavia e' importante avere una visione comune, tante voci ma che possano fondersi insieme'. In ogni caso, 'la Ue non ha mai definito la Cina come una minaccia diretta alla nostra sicurezza: la Cina non e' la Russia e' una superpotenza che cresce ed esercita un peso politico sempre piu' influente in tutte le aree del mondo e l'interesse di molti paesi del Sud verso Pechino e' innegabile'.

La strategia del 'de-risking' e' il nuovo mantra europeo: significa riduzione delle vulnerabilita' europee derivanti dalla dipendenza da materie prime cinesi fondamentali per la produzione industriale e per la stessa riuscita della rivoluzione verde dell'economia su scala continentale e globale. Tuttavia occorre prepararsi a tempi lunghi, dice Borrell: 'Ci vorranno anni e intanto la Cina mentre noi abbiamo appena cominciato a parlare di de-risking ha gia' cominciato a praticarlo visto che ci ha sostituiti come primo investitori nei paesi del Sud del mondo, ha avviato un processo destinato a prevenire l'impatto di eventuali sanzioni contro Pechino'. Senza contare che la stessa diversificazione degli approvvigionamenti industriali condotta dalla Ue verso altri paesi asiatici riduce i rischi diretti di relazioni esclusive con la Cina, ma tali paesi asiatici 'aumenteranno le loro relazioni con la Cina per importare le materie prime di cui hanno bisogno per poter approvvigionare l'Europa ritrovandosi piu' dipendenti dalla Cina di quanto siamo noi adesso'.

Borrell ha poi aggiunto che il fatto di essere 'rivali' su aspetti fondamentali non significa che 'si deve smettere di parlare con la Cina, abbiamo bisogno di dialogo per affrontare i problemi globali, dall'eccesso di debito che affoga 40 paesi al cambiamento climatici, problemi che obbligano a lavorare insieme: il dialogo e' la base della politica internazionale almeno fino a quando non avviene l'inevitabile come e' il caso della Russia in Ucraina'.

