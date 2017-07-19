Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Cina: invita Canada a lavorare insieme per rilanciare cooperazione

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 feb - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha invitato la sua omologa canadese, Anita Anand, a 'rilanciare' la cooperazione tra i due Paesi. La richiesta e' avvenuta durante un incontro svoltosi ieri a margine della Munich Security Conference. A gennaio, il primo ministro canadese Mark Carney si e' recato in Cina dove ha firmato in particolare un accordo commerciale preliminare, in una visita salutata come un nuovo inizio dopo anni di tensioni. 'La Cina e' disposta a lavorare con il Canada per eliminare le interferenze e rilanciare gli scambi e la cooperazione in vari settori', ha detto Wang Yi alla ministra canadese, senza fornire ulteriori dettagli. Il diplomatico ha inoltre definito la visita di Carney 'produttiva' e ha invitato a costruire un 'nuovo tipo di partenariato strategico'.

            Lab-

            (RADIOCOR) 15-02-26 11:41:24 (0192) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.