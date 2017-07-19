Cina: invita Canada a lavorare insieme per rilanciare cooperazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 feb - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha invitato la sua omologa canadese, Anita Anand, a 'rilanciare' la cooperazione tra i due Paesi. La richiesta e' avvenuta durante un incontro svoltosi ieri a margine della Munich Security Conference. A gennaio, il primo ministro canadese Mark Carney si e' recato in Cina dove ha firmato in particolare un accordo commerciale preliminare, in una visita salutata come un nuovo inizio dopo anni di tensioni. 'La Cina e' disposta a lavorare con il Canada per eliminare le interferenze e rilanciare gli scambi e la cooperazione in vari settori', ha detto Wang Yi alla ministra canadese, senza fornire ulteriori dettagli. Il diplomatico ha inoltre definito la visita di Carney 'produttiva' e ha invitato a costruire un 'nuovo tipo di partenariato strategico'.

