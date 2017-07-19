Cina: indice Pmi servizi rallenta a novembre a 52,1 punti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 dic - La seconda economia mondiale sta affrontando una crisi prolungata nel settore immobiliare, che sta gravando sulle finanze e sui consumi delle amministrazioni locali, contribuendo al rallentamento complessivo del settore dei servizi. "Allo stesso tempo, i livelli di personale hanno continuato a diminuire. Anche l'ottimismo tra i fornitori di servizi riguardo alle prospettive a 12 mesi si e' eroso", si legge nel comunicato che accompagna l'indicatore, evidenziando anche "pressioni sui margini di profitto" in un contesto di pressioni deflazionistiche. Un netto rallentamento dei consumi potrebbe compromettere l'obiettivo di crescita economica del governo cinese di circa il 5% per il 2025, soprattutto se si considera che il settore manifatturiero, gravemente colpito dall'offensiva tariffaria statunitense, continua a cedere nonostante la tregua commerciale concordata a fine ottobre dai presidenti cinese e americano.

L'attivita' manifatturiera in Cina si e' contratta a novembre per l'ottavo mese consecutivo e l'indice Pmi globale di RatingDog-S&P ha mostrato una contrazione nel settore manifatturiero a 49,9 da 50,6 del mese precedente.

bab

(RADIOCOR) 03-12-25 08:14:10 (0117) 5 NNNN