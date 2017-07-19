Cina: indice Pmi manifatturiero sale a 49,2 pt in novembre, sotto attese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 nov - In Cina l'attivita' manifatturiera si e' contratta in novembre per l'ottavo mese consecutivo. L'indice Pmi del comparto, secondo l'ufficio nazionale di statistica, e' infatti salito a 49,2 punti dai 49 di ottobre, rimanendo al di sotto della soglia dei 50 punti, che divide idealmente un'economia in espansione da una in contrazione. Gli analisti si aspettavano un dato a 49,4 punti. L'indice Pmi non manifatturiero, d'altra parte, e' sceso a 49,5 punti da 50,1, segnalando una contrazione per la prima volta da tre anni. A pesare e' soprattutto la debolezza del settore immobiliare.

Red-Ppa-

