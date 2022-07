Cina: indice pmi manifatturiero rimbalza a giugno sopra le attese (51,7)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 lug - La produzione manifatturiera in Cina rimbalza a giugno oltre le attese. Lo mette in luce l'indice pmi Caixin elaborato da Ihs Markit presso un campione di responsabili acquisti del settore. L'indice a giugno e' risalito a 51,7 punti da 48,1 punti segnalati in maggio. Un numero inferiore a 50 rappresenta una contrazione dell'attivita'. Il risultato e' superiore alle stime di consenso degli analisti (l'attesa era per un rimbalzo piu' contenuto a 50,2), interrompe una serie negativa di tre mesi, ed e' il dato migliore per questo indice dal maggio del 2021.

