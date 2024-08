Cina: Governo presenta piano in 20 punti per stimolare consumi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ago - La Cina ha messo a punto un piano per stimolare i consumi delle famiglie, la cui debolezza sta pesando sulla crescita del Paese. Come indicato dal Governo, il piano, che comprende 20 misure generali ed e' pensato come una tabella di marcia per i ministeri e le autorita' locali, si concentra in particolare sui servizi per l'infanzia, l'assistenza agli anziani e la ristorazione. Il Partico Comunista Cinese si era impegnato a rilanciare i consumi, in un contesto di crescita fiacca dopo la revoca, a fine 2022, delle misure anti-Covid che avevano fortemente penalizzato le attivita'. In particolare, il documento presentato dal Governo prevede una serie di misure per "aumentare l'offerta di servizi di assistenza agli anziani", a fronte dell'invecchiamento della popolazione. Inoltre, in un contesto di rallentamento della natalita', anche a causa degli alti costi dell'istruzione e della mancanza di assistenza sociale, il documento include lo sviluppo di servizi di assistenza all'infanzia. Sono previsti anche sgravi fiscali sul reddito, in particolare per compensare i costi della cura dei bambini sotto i tre anni e degli anziani. Il governo intende inoltre garantire che le piccole e micro imprese del settore servizi possano beneficiare di un maggiore sostegno finanziario, in particolare da parte delle banche. Per quanto riguarda il settore alimentare, il testo include misure per favorire la promozione e incoraggiare le principali aziende straniere del settore ad aprire i loro primi punti vendita in Cina.

Per quanto riguarda le strutture ricettive, il documento chiede di migliorare la qualita' dell'offerta e di rinnovare gli alloggi inutilizzati nelle zone rurali, con l'obiettivo di aprire un maggior numero di locande e pensioni. Tra le altre misure c'e' la richiesta di un sostegno finanziario per le forme di turismo che sono ancora poco sviluppate nel Paese, per esempio crociere e campeggi. La Cina punta a una crescita del Pil di "circa il 5%" quest'anno. Nel secondo trimestre, tuttavia, la crescita e' stata solo del 4,7% su base annua.

