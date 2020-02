Cina: esenta altri 65 prodotti Usa dai dazi, da apparecchi medici a materie prime

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 feb - La Cina ha annunciato l'elenco di oltre sessanta prodotti americani che saranno esentati dai dazi dal prossimo 28 febbraio, in un momento in cui l'economia del paese, gia' indebolita dalla guerra commerciale con gli Stati Uniti, e' paralizzata dall'epidemia di coronavirus. I dazi su 65 categorie di prodotti importati dagli Stati Uniti non saranno piu' riscossi tra il 28 febbraio 2020 e il 27 febbraio 2021, ha annunciato il Ministero delle finanze cinese. I prodotti spaziano da una vasta gamma di apparecchiature mediche tra cui materiali di risonanza magnetica e tubi a raggi X, materie prime (diversi tipi di legno), parti meccaniche come pompe e componenti per l'industria aeronautica. Il ministero non ha indicato quanto e' stato l'ammontare delle importazioni cinesi dei prodotti interessati nel 2019. Pechino aveva gia' annunciato martedi' che avrebbe eliminato i dazi su alcuni prodotti americani importati, tra cui attrezzature mediche, diverse categorie di carne, semi di soia e prodotti petroliferi.

