Cina: da 15/11 imposte "misure antidumping temporanee" su import brandy Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 nov - La Cina ha annunciato l'imposizione di 'misure antidumping temporanee' sui brandy importati dall'Unione Europea a partire dal prossimo venerdi' 15 novembre. Non e' chiaro se queste misure, annunciate dal Ministero del commercio cinese in un comunicato, siano nuove o un'estensione di quelle gia' in vigore e adottate da Pechino il mese scorso. Dall'11 ottobre, infatti, la Cina richiede agli importatori di brandy europei, di cui il cognac rappresenta il 95% del totale, di versare un deposito presso le dogane cinesi nell'ambito di un'indagine antidumping. La dichiarazione di oggi, presentata come 'annuncio complementare', non specifica la data di scadenza di queste nuove misure temporanee. Questa mossa e' considerata una misura di ritorsione dopo il forte sostegno della Francia all'imposizione da parte dell'Ue di sovrattasse doganali sulle auto elettriche importate dalla Cina.

