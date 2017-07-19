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            Cina: "ci opponiamo a qualsiasi forma di dazi unilaterale"

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 lug - La Cina ha dichiarato la propria opposizione ai nuovi dazi statunitensi annunciati da Donald Trump, includendo il gigante asiatico in una lista di decine di partner commerciali colpiti da tariffe del 12,5%. "Ci opponiamo a qualsiasi forma di misura tariffaria unilaterale. Una guerra tariffaria o una guerra commerciale non serve agli interessi di nessuna delle parti", ha affermato Lin Jian, portavoce del ministero degli Esteri cinese, durante una conferenza stampa.

            bab

            (RADIOCOR) 24-07-26 09:28:54 (0218) 5 NNNN

              


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