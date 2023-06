Cina: Bill Gates incontra Xi Jinping per impegno su ricerca medica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 giu - Bill Gates e' stato ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping a Pechino, in visita per sostenere l'impegno della Cina nella ricerca medica. "Sei il primo amico americano che incontro quest'anno. Abbiamo sempre riposto le nostre speranze nel popolo americano e speriamo che l'amicizia tra i due popoli continui", ha detto Xi Jinping al People's Daily. Bill Gates viene ricevuto come co-presidente della Bill and Melinda Gates Foundation, ha precisato. La Fondazione ha annunciato ieri che donera' 50 milioni di dollari (45,7 milioni di euro) per sostenere la Cina nel "migliorare i risultati sanitari, come in tutto il mondo, attraverso terapie salvavita per malattie infettive come la tubercolosi e la malaria", ha affermato la Fondazione Bill e Melinda Gates. Queste malattie "colpiscono in modo sproporzionato i paesi piu' poveri del pianeta", ha spiegato.

