Cina: banca centrale si impegna ad adeguare strumenti politica monetaria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 ago - La banca centrale cinese si e' impegnata ad adeguare tempestivamente gli strumenti di politica monetaria e a facilitare l'emissione di panda bond. Lo riporta Reuters, citando una dichiarazione dell'istituto.

In particolare, la Pboc si impegnata a 'promuovere costantemente l'apertura di alto livello del mercato finanziario, favorire la cooperazione infrastrutturale nazionale e internazionale e arricchire gli strumenti di gestione della liquidita' e di copertura del rischio'. Il piano prevede inoltre di 'continuare a sostenere finanziariamente la risoluzione del rischio di debito degli enti locali e di promuovere la loro trasformazione orientata al mercato'. Oltre a sostenere un maggior numero di istituzioni estere che emettono obbligazioni denominate in yuan (note come obbligazioni panda), secondo la dichiarazione riportata da Reuters, la banca centrale aiuterebbe Shanghai a potenziare la finanza transfrontaliera e i servizi finanziari offshore, e a consolidare la posizione di Hong Kong come hub offshore per lo yuan.

Sempre secondo Reuters, in base a quanto emerso dal resoconto di una riunione di lavoro tenutasi sabato per pianificare la seconda meta' dell'anno, la banca continuera' ad attuare una politica monetaria opportunamente espansiva e a mantenere un'ampia liquidita'.

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(RADIOCOR) 02-08-26 12:24:10 (0173) 5 NNNN