Cina: Banca centrale, politica monetaria prudente, flessibile e mirata

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 ago - La Banca centrale popolare cinese ha dichiarato che seguira' una politica monetaria prudente flessibile e mirata e manterra' una crescita ragionevole dell'offerta di moneta e di credito che include prestiti bancari e non bancari. Ha anche affermato che utilizzera' piu' strumenti monetari per mantenere ampia la liquidita'. I livelli dei prezzi sono in una tendenza al ribasso, quindi l'Istituto manterra' stabili i prezzi delle case e dei terreni e ha ribadito che non fara' ricorso al mercato immobiliare come stimolo a breve termine per l'economia del Paese. Nel rapporto trimestrale sulla politica monetaria la Banca centrale riferisce che intende ridurre gradualmente il coefficiente di leva finanziaria a un livello ragionevole con la graduale ripresa dell'economia.

