Cina: aumentera' la produzione di carbone del 6% per fronteggiare carenza energia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 ott - La Cina, il piu' grande produttore mondiale di carbone, e' sulla buona strada per aumentare la produzione di carbone di quasi il 6% per far fronte alla carenza di energia con il Paese che ha anche recentemente raggiunto un record di produzione giornaliera. In una dichiarazione, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC) ha dichiarato che 153 miniere sono state autorizzate dal mese scorso ad aumentare la loro capacita' produttiva di 220 milioni di tonnellate all'anno. Rispetto alla produzione totale della Cina dello scorso anno (3,84 miliardi di tonnellate), si tratta di un aumento di oltre il 5,7% della capacita' di carbone. Una misura, ha spiegato l'Agenzia, presa per "assicurare l'approvvigionamento di carbone durante l'inverno e la prossima primavera". Nel solo trimestre in corso, la produzione di queste miniere dovrebbe aumentare di 50 milioni di tonnellate, ha affermato la NDRC. Si avvicina la conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop 26) in programma a Glasgow e il presidente Xi ha promesso a meta' settembre che il suo Paese non costruira' piu' nuove centrali elettriche a carbone all'estero e che la Cina avrebbe iniziato a ridurre le sue emissioni inquinanti prima del 2030. Tuttavia la NDRC ha sottolineato che la produzione giornaliera di carbone ha "recentemente" raggiunto il livello record di 11,5 milioni di tonnellate. Il carbone, energia particolarmente inquinante, fornisce circa il 60% della produzione elettrica cinese. Nelle ultime settimane, il colosso asiatico ha dovuto affrontare interruzioni di corrente che hanno interrotto la produzione industriale in diverse regioni.

