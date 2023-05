Cina: a maggio indice Pmi manifatturiero cala ancora a 48,8 punti

Sotto attese (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 mag - Ulteriore calo dell'attivita' manifatturiera in Cina, per il secondo mese consecutivo. A maggio, secondo i dati ufficiali diffusi oggi, la ripresa post-Covid della seconda economia mondiale sembra piu' laboriosa del previsto. L'indice Pmi si e', infatti, attestato a 48,8 punti contro i 49,2 di aprile. Una cifra superiore a 50 indica un'espansione dell'attivita' manifatturiera, inferiore indica una contrazione. Il Pmi aveva raggiunto i 52,6 punti a febbraio, il livello piu' alto in un decennio, ma da allora e' in calo. Gli analisti si aspettavano un aumento a maggio (49,5).

