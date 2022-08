Cina: a luglio inflazione +2,7% annua, pesa il prezzo della carne di maiale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 ago - Il tasso di inflazione in Cina ha registrato a luglio i massimi degli ultimi due anni. L'indice dei prezzi al consumo e' aumentato del 2,7% su anno meno del previsto, dal 2,5% di giugno, secondo l'Ufficio nazionale di statistica. L'aumento si deve "all'aumento dei prezzi della carne di maiale, verdure fresche e altri alimenti, oltre a fattori stagionali", ha spiegato l'Ufficio statistico. I prezzi del cibo sono aumentati del 6,3% a luglio su anno, con la carne di maiale che ha registrato un aumento del 20,2%. Per quanto riguarda il carburante, i prezzi sono aumentati meno rapidamente rispetto al mese scorso. La debolezza del mercato del lavoro potrebbe pero' arginare questo aumento dei prezzi e far scendere l'inflazione nella seconda parte dell'anno. L'indice dei prezzi alla produzione ha rallentato al 4,2% su anno dal 6,1% di giugno, grazie a un calo dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali, in particolare del petrolio greggio e dei metalli non ferrosi.

