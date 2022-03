Cina: a febbraio prezzi della nuove case +2% su anno, crescita minima da 2015

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mar - I prezzi delle nuove case in Cina a febbraio sono aumentati del 2% annuo; dopo il 2,3% di gennaio e' il tasso di incremento piu' basso da dicembre 2015, secondo i dati diffusi dal Ufficio Nazionale di Statistica. I prezzi delle nuove case nelle quattro citta' di primo livello, cioe' Pechino, Shanghai, Shenzen e Guangzhou, sono aumentati dello 0,5% a febbraio rispetto a gennaio, mentre i prezzi in 31 citta' di secondo livello sono rimasti stabili e quelli in 35 citta' di terzo livello hanno registrato una contrazione dello 0,3 per cento.

Red-Sim

