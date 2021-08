Cibus: Stoppani (Fipe-Confcommercio), priorita' e' evitare nuove chiusure

"Aumento consumi non ha compensato crollo fatturati Horeca" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, - "L'aumento dei consumi alimentari interni non ha compensato il crollo dei fatturati nel canale Horeca (hotel, ristoranti e catering), che e' uno dei pochi settori a scontare l'obbligo del green pass per l'ingresso nei ristoranti. C'e' un delta di 28 miliardi". Lo ha detto il presidente di Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei pubblici esercizi, Lino Stoppani, nel corso del convegno inaugurale di Cibus 2021 a Parma. "Se la scienza ci dice che il green pass e' la strada piu' sicura per riaprire e' giusto estendere l'obbligo ad altri settori.

La priorita' e' evitare nuove chiusure", ha aggiunto.

Arl

(RADIOCOR) 31-08-21 12:05:53 (0290)FOOD 5 NNNN