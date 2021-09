Cibus: Federalimentare, nessuna mediazione su Nutriscore -2

Proposta nasconde mire economiche contro Made in Italy (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, - "Una contrarieta' che voglio ribadire qui e che ha a che fare con la salute, con l'educazione del consumatore e con l'economia - ha continuato il presidente di Federalimentare -. Per quanto riguarda la salute, il Nutriscore punta a dividere cibi salubri da quelli insalubri. Una separazione totalmente antiscientifica e non condivisibile: la nostra dieta, infatti, si basa proprio sul concetto opposto, quello secondo il quale non esistono cibi buoni e cattivi ma solo diete equilibrate e non equilibrate, percio' tutto puo' essere mangiato nella giusta quantita'". Inoltre, ha aggiunto Vacondio, "e' evidente che dietro le parole 'salute' e 'salubrita'' si nascondono mire economiche. Il Nutriscore, infatti, con un bollino rosso o arancione sulle eccellenze Made in Italy vorrebbe indurre il consumatore a non comprarle, diminuendo cosi' le nostre quote di mercato che oggi fanno registrare cifre da record: ricordo - ha concluso - che entro fine anno dovremmo raggiungere i 50 miliardi di export".

