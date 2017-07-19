Cibo: Confartigianato, export record in 2024, +5,1% in primi 6 mesi 2025

Quasi 59 miliardi lo scorso anno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 ago - Il cibo italiano piace sempre di piu' in patria e all'estero e il settore alimentare e delle bevande si conferma un pilastro anticiclico dell'economia. La fotografia del food made in Italy la scatta Confartigianato che mette in evidenza una crescita record delle esportazioni: nel 2024, con 58,7 miliardi, hanno segnato il massimo storico dal 1995 e mostrano un trend in aumento anche nel primo semestre 2025 (+5,1%). Tra i migliori clienti: Polonia (+16,9%) e Spagna (+16,5%), Paesi Bassi (+8,3%), Belgio (+7,4%), Germania (primo mercato del made in Italy di alimentari e bevande) e Stati Uniti (secondo mercato), entrambi con +5,3%. Cresce anche la spesa degli italiani in beni alimentari che si attesta a 196,2 miliardi: a giugno il valore delle vendite al dettaglio ha registrato un aumento dell'1,4% su mese e del 2,8% su anno.

