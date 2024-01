Cibi sintetici: Efsa,a oggi autorizzata solo la mela a Mibelle Group Biochemistry -FOCUS

"Linee guida richieste dalla Commissione Ue pronte a giugno" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 gen - Una sola domanda di autorizzazione per produrre un alimento da colture cellulari (quelli che piu' comunemente vengono chiamati cibi sintetici). A tanto ammontano le richieste giunte all'Autorita' per la sicurezza alimentare Ue da tutta Europa fino a oggi. E non si tratta di carne, ma di un ingrediente di mela derivato dalle cellule della mela. Lo ha richiesto e ottenuto l'azienda svizzera Mibelle Group Biochemistry, che progetta e sviluppa principi attivi unici e di alta qualita' per la cosmesi, basati su composti di derivazione naturale e che recentemente ha allargato il proprio know how anche all'industria alimentare, degli integratori e della nutraceutica.

Intanto l'Authority di Parma lavora all'aggiornamento delle linee guida sui Novel Food, che saranno pronte entro giugno e che saranno piu' dettagliate e descrittive sui requisiti scientifici, in particolare su quegli aspetti in cui sono state riscontrate carenze nelle applicazioni degli ultimi anni, come aspetti nutrizionali o allergici. Lo ha rivelato in esclusiva a Il Sole 24 Ore Radiocor Wolfgang Gelbmann, Senior Scientific Officer del Novel Foods team dell'Efsa.

