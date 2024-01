Cibi sintetici: Efsa,a oggi autorizzata solo la mela a Mibelle Group Biochemistry -FOCUS -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 gen - A chiedere l'aggiornamento delle linee guida sui Novel Food allargate alle colture cellulari e' stata la stessa Commissione Ue a giugno scorso. Posizione ribadita dalla commissaria alla Salute e Sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, in occasione dell'ultimo Agrifish, che ha visto dodici Paesi (capofila l'Italia) allineati nell'esprimere preoccupazione per un tipo di produzione di cui non si conoscono ancora le implicazioni sociali, ambientali ed etiche sono ancora del tutto inesplorate.

"Prevediamo di completare questo aggiornamento entro la prima meta' dell'anno", dice Gelbmann. "La nuova guida sara' piu' dettagliata e descrittiva per quanto riguarda i requisiti scientifici, in particolare su quegli aspetti in cui sono state riscontrate carenze nelle applicazioni negli ultimi sei anni, come aspetti nutrizionali o potenziale allergico", prosegue.

Il regolamento europeo sui Novel Foods entrato in vigore nel 2018 attribuisce all'Efsa la valutazione del rischio: un giudizio che vincolera' le decisioni su condizioni d'uso e di commercializzazione del prodotto, inclusa l'etichettatura.

Incassato il via libera di Parma, la palla passa nelle mani dei decisori Ue, che sono responsabili delle autorizzazioni.

Sono circa 300 le richieste pervenute dal 2018 a oggi all'Efsa in materia di Novel Foods: nessuna riguarda applicazioni derivate da colture cellulari di origine animale.

"Negli ultimi anni - racconta Gelbmann - le richieste sono diventate piu' varie, soprattutto per quanto riguarda proteine alternative, nuove fonti di nutrienti, ingredienti provenienti da fermentazioni di precisione e nuovi alimenti prodotti mediante nuovi processi di produzione". E conclude: sebbene finora abbiamo ricevuto solo una domanda relativa a un ingrediente alimentare derivato da colture cellulari, le linee guida copriranno anche questo nuovo metodo di produzione".

sma

