ChorusLife Bergamo: apre una delle piu' grandi "Immersive spa", 20mln di investimenti

Apre giovedi' 15 gennaio 'ChorusLife Immersive spa', la nuova destinazione dedicata al benessere immersivo all'interno di ChorusLife Bergamo, lo smart district che ha trasformato una storica area industriale in un nuovo polo urbano dedicato alla qualita' della vita. Con 9.000 metri quadrati sviluppati su piu' livelli, 30 esperienze combinabili e cinque mondi ispirati alle grandi culture del benessere, 'ChorusLife Immersive spa' si colloca tra le piu' grandi Urban spa immersive d'Italia per dimensioni e articolazione del percorso. 'ChorusLife Immersive spa' ridefinisce il paradigma del wellness di lusso in Italia. Non una SPA tradizionale, ma una destinazione: un luogo pensato per 'attraversare' il benessere, seguendo un ritmo personale. Un'esperienza che invita a rallentare e a ritrovare presenza, lungo un percorso costruito su stimolo e recupero. Nata grazie a un investimento complessivo di circa 20 milioni di euro da parte di Chorus Life, societa' del Gruppo Polifin della famiglia Bosatelli, e gestita in joint venture con l'imprenditore bergamasco Alberto Gamba - completa e rafforza l'ecosistema dello smart district di Bergamo, integrando benessere e tempo libero in uno spazio urbano unico nel suo genere.

Con questa apertura, lo smart district ChorusLife - firmato dall'architetto Joseph di Pasquale dello Studio JDP architects - aggiunge un ulteriore tassello al progetto di rigenerazione dentro la quotidianita', accanto a residenze, spazi di lavoro, ospitalita', sport, cultura e intrattenimento. Un investimento che contribuisce anche allo sviluppo economico e occupazionale del territorio: la nuova 'ChorusLife Immersive spa' - il cui progetto architettonico e' stato curato dall'architetto Stefano Genoni dello Studio RAL3020 - genera infatti oltre 40 collaboratori diretti e indiretti.

