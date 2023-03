Chimica: Urso, apporto comparto indispensabile per Made in Italy

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 mar - Il tavolo sulla chimica di oggi "si inserisce in una serie di incontri settoriali con le forze sociali, dopo i tavoli sui comparti dell'automotive e della moda e che precede quello sulla farmaceutica del 29 marzo prossimo. La chimica assume una rilevanza sempre maggiore nel disegno di politica industriale. L'apporto di questo importante comparto risulta infatti indispensabile al Made in Italy'. Lo ha detto il ministro delle Imprese Adolfo Urso, al tavolo per la chimica, riunito oggi con rappresentanti del ministero dell'Ambiente, degli enti locali, delle associazioni d'impresa e dei sindacati. In Italia le imprese del settore chimico superano le 2.800 unita' con un valore aggiunto di 56 miliardi e quasi 280 mila addetti comprensivi dell'indotto. Il nostro Paese e' il terzo produttore europeo dopo Germania e Francia, con una quota del 9,5%, e il 12esimo al mondo. L'export del settore nel 2021 e' stato pari a 35,4 miliardi. Nel dettaglio in Italia l'industria chimica vede la presenza equilibrata di tre tipologie: le imprese a capitale estero (39% del valore della produzione), medio-grandi Gruppi italiani (27%) e Pmi (34%) che occupano pero' il 58% degli addetti, riporta una nota del ministero.

