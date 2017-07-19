Chimica: Guidesi (Lombardia), senza l'economia europea non ha futuro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 feb - Durante la presidenza affidata all'assessore regionale Guido Guidesi, la rete si e' ampliata da 10 a 21 membri diventando un interlocutore diretto della Commissione europea nei tavoli per il rilancio del comparto e offrendo alle aziende, allo stesso tempo, un sostegno per accedere alle opportunita' di finanziamento europee attraverso la partecipazione a 6 progetti comunitari che hanno generato stanziamenti per circa 19 milioni di euro. Con il passaggio della presidenza, la Lombardia mantiene comunque un importante ruolo, assumendo la vicepresidenza dell'associazione con delega alla Critical Chemicals Alliance, il gruppo di lavoro istituito dalla Commissione europea che sta contribuendo allo sviluppo e alla concretizzazione del Piano di azione europeo per l'industria chimica. L'obiettivo e' tutelare la competitivita', gli investimenti e la capacita' produttiva in Lombardia e in Europa.

Ecrn comprende 17 Regioni di 8 Stati, oltre a 4 membri associati: Drenthe, Groningen, Limburg, Zuid-Holland, Zeeland (Paesi Bassi), Catalogna (Spagna), Fiandre (Belgio), Emilia-Romagna, Sassonia-Anhalt, Baviera (Germania), Lombardia, Masovia (Polonia), U'sti' (Cechia), Liguria, Abruzzo, Piemonte, Valencia (Spagna); mentre i membri associati sono Polish Chamber of Chemical Industry (Pipc), Confapi, Hungarian Chemical Industry Association (Mavesz), Green Chemistry Cluster. Questa rete europea si occupa anche di coordinare le seguenti piattaforme Ue: Pact for Skills - Regional Skills Partnership; Smart Specialisation Chemical Partnership e S3 Community of Practice. Infine, da ricordare i progetti europei attivati per il settore anche attraverso il coinvolgimento di Ecrn: Ace-Ex (Erasmus+) per 1.066.838 euro; Syschemiq (Horizon Europe) per 11.450.502 euro; ChemSkills (Erasmus+) per 3.985.110 euro; Drive (Horizon Europe) per 832.400 euro; Hydrogen Skills (Erasmus+) per 250.000 euro; Thermelect (Life) per 1.699.962 euro.

