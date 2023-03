Chimica: Federchimica, soddisfazione per tavolo ministero Imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 mar - Federchimica esprime soddisfazione per il Tavolo generale della Chimica tenutosi presso il ministero delle Imprese e presieduto dal ministro Adolfo Urso. Al centro dell'incontro i principali temi che riguardano il comparto, con particolare attenzione al caro energia, al supporto alla transizione ecologica, alle semplificazioni amministrative e accelerazione iter procedurali, nonche' alle materie prime critiche.

'Ringraziamo il Governo per la sensibilita' dimostrata nei confronti del nostro settore", ha detto Paolo Lamberti, presidente di Federchimica. 'La chimica e' essenziale per il suo ruolo di infrastruttura tecnologica al servizio di tutto il sistema economico: le sostanze chimiche, infatti, sono presenti in circa il 95% dei manufatti e sono alla base delle principali catene di valore. Non va dimenticato, poi, che la chimica e' strategica per realizzare concretamente la transizione ecologica. Data la rilevanza strategica dell'industria chimica, impostare al meglio le politiche per il nostro settore, sia a livello europeo sia a livello nazionale, sara' di indubbio vantaggio per tutto il sistema produttivo del Paese, specie in una fase in cui la nostra capacita' di innovazione a favore del progresso tecnologico sara' piu' cruciale che mai', ha concluso.

