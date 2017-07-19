Chimica: alleanza tra Lombardia e Catalogna per sostenere industria settore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 nov - Lombardia e Catalogna uniscono le forze per sostenere l'industria chimica. Oggi a Barcellona l'assessore di Regione Lombardia allo Sviluppo economico, Guido Gudesi, e il ministro della Generalitat de Catalunya alle Imprese e al Lavoro, Miquel Sa'mper, hanno siglato un accordo di collaborazione per intensificare le relazioni tra i due ecosistemi, attivare progetti condivisi e unire le forze rispetto ai rapporti con l'Unione europea. Le due Regioni fanno gia' parte dell'European Chemical Regions Network (Ecrn), la rete europea delle Regioni leader nell'industria chimica e ufficialmente riconosciuta come interlocutore da Bruxelles, oltre che dell'Esra (European Semiconductor Regions Alliance), la rete delle Regioni europee leader nell'ambito dei semiconduttori, di cui la Catalogna assumera' la presidenza dal primo gennaio 2026 e dei 'Quattro Motori d'Europa'. In particolare, obiettivo dell'accordo siglato a Barcellona e' rafforzare questa cooperazione, prevedendo gruppi di lavoro che coinvolgano le strutture tecniche dei rispettivi governi regionali, le associazioni di categoria, il mondo dell'innovazione delle due Regioni, oltre a due incontri bilaterali annui a Milano e Barcellona. In quest'ottica, la missione lombarda in Catalogna ha visto la partecipazione anche di Accio' con una propria delegazione, di Federchimica con il vice presidente Aram Manoukian, del professore del Politecnico di Milano Pierangelo Metrangolo e del direttore della rete Ecrn Folco Ciulli. Saranno sviluppate ogni anno almeno due priorita' comuni che riguardano aspetti come la formazione, la ricerca, la sostenibilita' ambientale, l'impegno congiunto a livello comunitario e incontri tra le imprese catalane e lombarde per creare sinergie collaborazioni e opportunita' di business.

