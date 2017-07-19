Chimica: alleanza tra Lombardia e Catalogna per sostenere industria settore -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 nov - 'Lombardia e Catalogna sono due Regioni affini dal punto di vista economico e sociale e contribuiscono in maniera determinante al Pil europeo. Collaborare in modo strutturale significa potenziare il sostegno ai rispettivi comparti della chimica, settore vitale per la manifattura e in generale per la competitivita' internazionale dei nostri territori.

Implementiamo il lavoro gia' in atto con la rete Ecrn a tutela di imprese, occupazione e know-how', ha dichiarato Guidesi. 'Il settore chimico in Catalogna e' un settore di grande rilevanza per la nostra economia industriale. Questo ci unisce alla Lombardia, che, come noi, vanta un intero ecosistema chimico frutto della migliore collaborazione pubblico-privato. Ora piu' che mai, possiamo certamente unirci in un'Alleanza che ci consente di moltiplicare le sinergie nel contesto europeo', ha aggiunto Miquel Sa'mper.

Nel settore della chimica la Lombardia e' tra le prime cinque regioni europee per numero di addetti (45.000) e la terza per la chimica fine e specialistica a uso industriale. La Regione mette a disposizione strumenti di sostegno e lavora per agevolare le connessioni tra imprese, universita' e aziende di impiantistica e servizi avanzati. A questo si aggiunge il lavoro politico-istituzionale promosso dall'assessore Guidesi, a livello europeo, per consolidare il ruolo della Lombardia come attore politico ed economico in grado di incidere sui tavoli di Bruxelles e di cogliere nuove opportunita' attraverso l'interazione con altre regioni d'Europa. Anche per la Catalogna il settore chimico e' strategico e prioritario. Nell'ambito della missione a Barcellona, Guidesi ha partecipato anche all'assemblea dell'Esra (European Semiconductor Regions Alliance).

Un'occasione per ribadire il ruolo lombardo nel settore della microelettronica, con Regione che sta lavorando per valorizzare i distretti territoriali: un esempio da questo punto di vista e' il distretto della microelettronica di Pavia, individuato come primo caso di studio per la sperimentazione delle Zis (Zone di innovazione e sviluppo), il nuovo strumento di Regione pensato per sostenere le aggregazioni spontanee di soggetti pubblici e privati che condividono una vocazione produttiva-economica ben definita in un determinato territorio.

