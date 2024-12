Cgil: Longobardi (Unimpresa), da Landini inaccettabile permanente contrapposizione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 dic - 'Quando un segretario generale della Cgil inneggia a una 'resistenza' - termine che, nel contesto attuale, assume connotazioni ben poco costruttive - si pone fuori dal campo della mediazione per entrare in quello dello scontro - continua Longobardi - Questo e' un tradimento verso il suo stesso ruolo, che dovrebbe essere quello di trovare soluzioni, non di esasperare le tensioni. Cio' che lascia sgomenti e' anche il silenzio complice di alcune istituzioni e della magistratura su questo clima di costante incitamento. La democrazia non e' solo liberta' di espressione: e' anche rispetto delle regole, delle istituzioni e di chi, ogni giorno, lavora per costruire un futuro migliore per il Paese. Alimentare la rabbia sociale senza offrire una visione credibile di progresso significa minare le fondamenta stesse del sistema democratico. Landini ha scelto di essere il leader di una guerra ideologica che non ha nulla a che fare con il benessere dei lavoratori. Noi, come rappresentanti delle imprese italiane, diciamo basta a questo teatrino irresponsabile. E' tempo che il sindacato torni a essere un alleato per il progresso, non un avversario per partito preso. Il Paese ha bisogno di unita', non di divisioni. Landini se ne faccia una ragione: il futuro non si costruisce con le urla e le bandiere, ma con il dialogo e il rispetto reciproco', ha concluso Longobardi.

