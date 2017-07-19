Cgia Mestre: indebitamento famiglie italiane salito a 178 mld nel 2025

ogni nucleo mediamente esposto per 6.600 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 set - Il credito al consumo delle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro nel 2025, +4,9% rispetto ai 169,3 miliardi dell'anno precedente. Rispetto al 2016, secondo l'Ufficio studi della Cgia di Mestre, l'incremento arriva al 62%, pari a circa 68 miliardi di euro. Il debito medio al consumo si attesta cosi' a 6.657 euro per famiglia.

A livello regionale, l'esposizione media piu' elevata si registra in Umbria, con 7.514 euro per famiglia, +5,1% sul 2024. Seguono Toscana con 7.399 euro, +5,6%, e Sicilia con 7.383 euro, +4,5%. La Lombardia presenta invece l'ammontare complessivo piu' alto, 30,3 miliardi di euro, in crescita del 5,9%, ma con un debito medio per nucleo di 6.595 euro, leggermente inferiore alla media nazionale. In fondo alla graduatoria per esposizione media si trovano Friuli-Venezia Giulia con 5.845 euro, Basilicata con 5.536 e Trentino-Alto Adige con 3.824 euro.Tra le province, Siracusa registra il valore medio piu' alto di indebitamento con 8.437 euro per famiglia (+4% in un anno). Seguono Massa-Carrara con 8.373 euro, Lodi con 8.280 e Pistoia con 8.168. Proprio Pistoia, insieme a Ravenna, registra anche la crescita annua piu' forte (+7,1%). Le esposizioni medie piu' basse si osservano invece a Trento (4.524 euro), Sondrio con 4.400 e Bolzano con 3.106 euro.

A rendere piu' pesante l'indebitamento contribuisce anche il costo del credito. Il Taeg (Tasso Annuo Effettivo Globale) medio sul credito al consumo - che comprende interessi e costi accessori - e' passato dal 7,64% del 2021 al 10,16% nel 2023 e ha raggiunto il 10,38% a luglio 2026. Tra la fine del 2025 e luglio di quest'anno l'aumento e' stato di 41 punti base, mentre il Taeg sui finanziamenti per l'acquisto della casa e' rimasto invariato.

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(RADIOCOR) 19-09-26 12:47:57 (0268) 5 NNNN