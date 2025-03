Cesi: inaugura linea produzione celle solari e lancia divisione spazio

Investimento 20 mln con Agenzia spaziale italiana (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 mar - Cesi (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) ha inaugurato la nuova linea di produzione di celle solari nei suoi laboratori di Milano, per rafforzarsi nel settore dell'energia per lo spazio. Contestualmente, il Gruppo ha lanciato Cesi Space, la nuova unita' di business dedicata interamente al settore spaziale. Lo ha reso noto la societa' in un comunicato. Con un investimento di 20 milioni di euro - per piu' di un terzo provenienti dal modello di Partenariato Pubblico-Privato (Ppp) previsto dal programma Space Factory 4.0 relativo al Pnrr dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) - e piu' di 60 tecnici altamente specializzati (30 nuovi assunti), la nuova linea di produzione consente un incremento della capacita' produttiva del 200%. Questo grazie all'introduzione di cinque nuovi evaporatori e di un nuovo reattore Mocvd (Metal-Organic Chemical Vapor Deposition), per la crescita controllata di semiconduttori avanzati. Con oltre 200.000 celle gia' realizzate, per piu' di 100 satelliti, "Cesi e' tra i principali produttori al mondo di celle solari per applicazioni spaziali civili e l'unica con azionariato totalmente europeo, in particolare italiano", spiega il comunicato. Le celle solari Cesi Space, a tripla giunzione, con tecnologia proprietaria brevettata made in Italy, raggiungono un livello di efficienza superiore al 30%, anche negli ambienti piu' ostili.'In Cesi siamo da sempre alla frontiera dell'innovazione nel settore elettrico, testando nuove tecnologie e sviluppando nuove competenze. Oggi questa frontiera si trova nello spazio e anche li' siamo presenti, da protagonisti', ha dichiarato Nicola Melchiotti, a.d. di Cesi.

